Klar besked: Drop udklædningen

Det skabte stor glæde blandt Newcastles fans, da klubben for et par uger siden blev overtaget af saudiarabere. For at vise glæden havde flere Newcastle-fans klædt sig ud som arabisk prins til søndagens nederlag mod Tottenham.

Nu frabeder klubben dog at fansene møder op i den form for påklædning, hvis man ikke bruger . Det skriver Newcastle på klubbens hjemmeside.

På hjemmesiden skriver klubben, at selvom ingen af de nyere ejere er blev fornærmet over, hvordan fansene klædte sig ud for at fejre ejerskiftet, og at de så som en positiv og imødekommende gestus, så er de bange for andre kan blive fornærmet af påklædningen.

Sådan så mange af Newcastles fans ud, da Newcastle mødte Tottenham i søndags. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

'Alle besøgende i klubben opfordres som altid til at iføre sig det, der er normen for deres egen kultur eller religion, for at afspejle de brede og rige multikulturelle fællesskaber og grupper, som klubben stolt modtager sin støtte fra,' skriver klubben på hjemmesiden.

Onsdag eftermiddag meddelte Newcastle, at klubben og manager Steve Bruce var blevet enige om at om at stoppe samarbejdet. Newcastle næste kamp på St. James' Park, som bliver uden Bruce i spidsen, er 30. oktober, hvor den nordengelske klub møder topholdet Chelsea.

