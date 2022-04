Klar besked om Eriksen: - Det er ingen hemmelighed

Christian Eriksen har fået en fremragende start i Brentford og storspillede senest for Danmark mod Holland og Serbien i den forgangne uge.

Derfor er spekulationerne om en større adresse til sommer allerede begyndt i de engelske medier, fordi Eriksen som bekendt blot har en kort kontrakt med danskerklubben.

Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, lægger dog ikke skjul på, at man meget gerne vil binde klubbens absolut største stjerne længere tid.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil fortsætte samarbejdet, fortalte Thomas Frank på fredagens pressemøde forud for lørdagens kamp mod Chelsea.

- Jeg er rimelig overbevist om og sikker på, at Christian nyder at være her, men jeg er også klar over, at intet vil blive besluttet på nogen af siderne før sæsonen er slut.

Thomas Frank ved godt, at stærke præstationer vil gøre Eriksens fremtid til et fast tema på de obligatoriske pressemøder.

- Jeg tænker, at jeg kommer til at få en masse af disse spørgsmål hver fredag fremadrettet, og jeg skal prøve at besvare dem bedst muligt, men det er åbenlyst, at vi gerne vil fortsætte med Christian, siger han.

30-årige Christian Eriksen har kontrakt med Brentford frem til sommer, men kan i princippet allerede nu frit forhandle med andre klubber om en kontrakt gældende fra næste sæson.

Han har spillet tre kampe for Brentford, siden han kom til i januar.

Han forventes at starte inde i lørdagens svære udekamp mod Chelsea. Brentford er i skrivende stund nummer 15 i Premier League med otte point ned til Watford på den forkerte side af nedrykningsstregen. Watford har dog en kamp i hånden.

