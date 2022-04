Klar med stort tilbud: Nyrige lokker Eriksen

Newcastle håber at skrive kontrakt med Christian Eriksen, skriver lokalt medie

Nyrige Newcastle med deres nye stenrige saudiske ejere håber at lokke Christian Eriksen nordpå til den kommende Premier League-sæson.

Thomas Frank vil gerne beholde sin danske landsholdsstjerne i Brentford, men der er mange attraktive bejlere efter det succesfulde comeback.

Tottenham, Manchester United, Everton og West Ham har også vist interesse. Nu forbereder Newcastle et kontrakttilbud, de håber, vil feje al konkurrence af banen, skriver The Northern Echo.

Den ambitiøse klub forbereder sig til det kommende transfervindue og kommer ikke til at mangle penge med Saudi Arabien i ryggen.

Klubben skal dog stadig leve op til Premier Leagues 'Financial Fair Play'-regler, hvilket kun gør Eriksen endnu mere attraktiv.

Den 30-årige fynbo er transferfri, og Newcastle er villig til som minimum at matche lønnen fra et hvert andet Premier League-tilbud.

Bejlerne står i kø. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Newcastle-direktør Amanda Staveley vil forsøge at sælge visionen om en klub, der meget snart vil være realistisk top-seks i England. Sådan overtalte hun Lyons 24-årige brasilianske midtbanespiller Bruno Guimaraes, som nordenglænderne i januar betalte i omegnen af 35 millioner pund for.

Journalisten Scott Wilson, som dækker de nordlige klubber Newcastle, Middlesbrough og Sunderland, forstår interessen fra 'The Magpies':

- For Eriksen? Altså, det er ikke London, men det er en ambitiøs klub med mål om at udfordre i toppen inden for to-tre år. Og lønnen ville være god ... skriver han på Twitter.

Ved seneste landsholdssamling fastslog Christian Eriksen, at han først beslutter sig for sin fremtid, når sæsonen er færdigspillet.

Men han vil være eftertragtet, som han har leveret efter sit comeback.