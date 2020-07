Klar melding: Hent ham!

I Southampton er de klar til at sælge Pierre-Emile Højbjerg. Kun stædighed står i vejen for hans drømmeskifte, mener tidligere Tottenham-spiller

Det vil være dumt, hvis Tottenham ikke griber en smule dybere i lommen og punger ud for Pierre-Emile Højbjerg.

Sådan lyder dommen fra den tidligere Tottenham-back Alan Hutton, der har talt med Football Insider.

- Hvis de vil have ham, så må de tage ham, for der vil være hold, der er klar til at betale pengene for ham, vurderer Hutton.

Skotske Alan Hutton spillede to år for Tottenham og her nåede han at lære holdejer Daniel Levy at kende.

Og det er ifølge den tidligere højre back 'klassisk Levy', at handlen endnu ikke er på plads.

- Jeg kender Daniel Levy, han er virkelig god til det, han gør, og han bakker normalt ikke ud, så det er den samme sang om igen, siger Hutton.

Højbjerg bar anførerbindet for Southampton, til træner Ralph Hasenhüttl tog det fra danskeren, efter spekulationerne om hans fremtid tog til. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Et penge-spørgsmål

Både Tottenham og Everton har efterhånden været efter den snart 25-årige danske landsholdsspiller hele sommeren, men siden transfervinduet åbnede i England 27. juli, har især 'Spurs' nærmet sig en dansk underskrift.

Som altid er det et spørgsmål om, hvor mange penge, der skal sendes den ene vej, men Sky beretter, at buddet fra Tottenham begynder at nærme sig et match med Southamptons prisskilt.

Et bud på 15 millioner pund (123 millioner kroner) samt den unge højre back Kyle Walker-Peters, som har været lånt ud til Southampton, i bytte, skulle være i Saints' interesse.

Everton har tidligere vist sig noget mere villig til at betale for Højbjerg med bud, der ifølge lokale medier ligger på omkring 205 millioner kroner, og som Southampton da også skulle være fristede af.

Danskeren selv skulle dog foretrække Tottenham på grund af deres europæiske deltagelse.

Åbne for 'gode bud'

Southamptons direktør Martin Semmens har selv ytret, at klubben er åbne for flere af de bud, der er kommet i klubbens retning.

- Vi har modtaget nogle gode bud fra hold i den tungere ende af Premier League - bud, vi egentlig godt kunne være åbne for, men som ikke helt matcher dem, der har floreret på sociale medier, siger Semmens til Football.London.

Han uddyber, at hvis der er en klub, Højbjerg vil til, og de har pengene, Southampton forlanger, så er de villige til at indlede forhandlingerne.

- Men indtil videre har vi ikke fået et sådant bud, lyder det fra direktøren.

Pierre Emile Højbjerg kom til Southampton fra Bayern München i 2016 efter udlån til FC Augsburg og Schalke 04.

