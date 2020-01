Klar til kæmpehandel: Vil hente vidunderdreng

Chelsea gør klar til igen at agere på transfermarkedet, efter London-klubben har fået sin transferstraf halveret af den internationale sportsdomstol CAS.

Og det er ikke hvem som helst, som Frank Lampard og co. har i sigtekornet.

Ifølge flere britiske medier, bl.a. Express og The Telegraph, er klubejer Roman Abramovich klar til at smide 875 mio. kr. til Dortmund for at hente stortalentet Jadon Sancho.

Efter svingende resultater i Premier League har Frank Lampard meldt ud, at Chelsea med al sandsynlighed skal på transfermarkedet i januar. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Jadon Sancho er født og opvokset i Camberwell, London, og den lynhurtige og træfsikre kantspiller er ifølge forlydenderne meget opsat på at skifte væk fra Dortmund og hjem til London.

I Chelsea ser man den 19-årige vidunderdreng som den ideelle afløser for Eden Hazard, som The Blues var nødt til at sælge til Real Madrid i sommer.

Britiske medier skriver, at Chelsea forbereder et bud, der gør, at Jadon Sancho i resten af den igangværende sæson bliver lejet ud til Dortmund. På samme måde som Chelsea sikrede sig Christian Pulisic sidste januar.

Jadon Sancho har trods sin unge alder vist sine spidskompetencer fremved flere lejligheder. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Borussia Dortmund har, ifølge de britiske medier, indstillet sig på at lade Sancho vende retur til England. Dels fordi man søndag hentede Erling Braut Haaland til offensiven, og dels fordi tyskerne har accepteret sin plads i fødekæden, så længe man tjener godt på sine spillersalg.

Det gør Dortmund. Bundesliga-klubben hentede i 2017 Jadon Sancho i Manchester City for 70 mio. kr...

Jadon Sancho kom sidste sæson på Årets Hold i Bundesligaen efter 12 mål og 14 assists. Denne sæson er han på vej mod endnu bedre stats med ni scoringer og ni oplæg hidtil.

Manchester United og Liverpool har tidligere været nævnt som potentielle klubber for Jadon Sancho.

