Klar til stor-salg af Højbjerg

Den danske landsholdsspiller og Southampton-anfører Pierre Emile Højbjerg er en spiller, som er blevet sat i forbindelse med et skifte til en større klub. Samtidig har han snart kun ét år tilbage af sin kontrakt.

I Southampton er klubbens manager Ralph Hasenhüttl godt klar over, at midtbanespilleren måske kan blive fortid i klubben, når det næste transfervindue kommer. Det fortæller han i et interview på Twitter med Simon Peach.

- Vi ved også godt, hvilken slags klub vi er. Når en spiller gør det godt og får et tilbud fra en stor klub, og det er et bud, som vi kan acceptere - og at det er et realistisk tilbud, og ikke et dumt - så kan vi blive enige om alt, lyder det fra Hasenhüttl.

Den østrigske manager peger desuden på, at det ikke betyder noget for forhandlingerne, at Højbjergs kontrakt udløber i sommeren 2021.

- Hvis der kommer et bud, som ikke er godt nok, så bliver han her ét år mere. Vi behøver ikke sælge ham, siger Southampton-manageren og tilføjer, at man nu vil tage et seriøst blik på Højbjergs kontrakt.

Ralph Hasenhüttl roser desuden Pierre Emile Højbjerg for at være en god holdspiller, som kender til de styrker, som han har.

Pierre Emile Højbjerg skiftede fra Bayern München til Southampton i 2016.

