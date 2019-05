Klar udmelding i tv-program: Her offentliggøres Eriksen-transfer

Christian Eriksen kan slutte Tottenham-karrieren af med manér.

Hvis danskeren vinder Champions League-finalen næste lørdag - og hvis han vel og mærke vælger at sætte punktum for tiden i London-klubben efter sæsonen.

Det første spørgsmål er selvsagt umuligt at gisne om på nuværende tidspunkt, men det andet er allerede besvaret. Det mener den spanske fodbold-ekspert Jaime Astrain i hvert fald at vide. Det fortæller han i tv-programmet El Chiringuito.

- Ifølge mine oplysninger, som jeg har fra en meget pålidelig kilde, har Real Madrid en spiller på plads den kommende sæson. Det er Eriksen, spilleren fra Tottenham. Når Champions League-finalen er færdig, bliver det offentliggjort, siger Astrain i studiet.

Hvor tungt ekspertens ord vejer i denne sammenhæng, skal være uvist.

Astrain er tidligere fodboldspiller på et lavere professionelt niveau og begår sig nu som både model og ekspert. Han er dog langt fra den første til at fremføre postulatet, at Eriksen er tæt på et skifte til Real Madrid.

Tidligere i maj havde den store Madrid-avis AS klasket den danske stjerne på forsiden med afsæt i, at det nu var ganske vidst, at Eriksen havde indgået en mundtlig aftale med Real Madrid.

I artiklen blev det dog understreget, at den spanske storklub ikke var nået til enighed med Tottenham omkring overgangen, hvilket må siges at være ret så relevant.

Ifølge selvsamme medie skulle prisen for Christian Eriksen være 1,1 milliarder danske kroner.

Men på grund af kontraktudløb næste sommer skulle den europæiske gigant dog være optimistiske i forhold til at skære en god bid af det beløb, når det endelige bud skal lande i Tottenham-indbakken.

For uret tikker i London, og for hver dag, som går, er Eriksen tættere på at være gratis. Skal Tottenham score kassen på danskeren, er et salg nødvendigt denne sommer.

Og til Astrains fordel er, at det ville ligne Tottenham-formand Daniel Levy dårligt, hvis han ikke sikrede klubben en stor økonomisk gevinst ved et salg.

