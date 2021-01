- Klasseløst af Jürgen Klopp

Liverpool er vant til at vinde og vinde, men i øjeblikket er det lidt op ad bakke for de engelske mestre.

I de seneste tre Premier League-kampe er det blot blevet til to point, og ud af de seneste syv kampe har Merseyside-klubben blot vundet to.

I mandags tabte Liverpool 0-1 til Southampton, og efterfølgende var cheftræner Jürgen Klopp ude med riven efter de engelske dommere, som han blandt andet beskylder for at tildele Manchester United for mange straffespark. Han har også betonet, at kampprogrammet er for tætpakket.

Det klæder bestemt ikke den succesfulde tysker, mener Craig Burley, der er ekspert på ESPN.

- I sidste sæson var de umulige at slå i ligaen. Nu er de under pres, og hvis de ikke vinder ligaen, ved vi hvorfor. TV-stationerne, det hårde kampprogram, "jeg ville have fem udskiftninger, men fik det ikke" og nu er dommerne så også imod ham.

- Det er klasseløst af en træner, som har vist høj klasse frem til nu, lyder det fra Craig Burley ifølge Daily Mirror.

Liverpool er i skrivende stund på førstepladsen i Premier League, men Manchester United har en kamp i baghånden og kan gå forbi de forsvarende mestre, hvis holdet besejrer Burnley i næste uge.

Liverpool og Manchester United tørner sammen den 17. januar.

