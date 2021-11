Klodens største fodboldjob: Her er kandidaterne

Ajax imponerer stort i Champions League, og derfor er Erik ten Hag naturligvis et varmt navn i europæiske storklubber. Hollænderen kom til Ajax fra Utrecht i 2017 og har også et par år som chef for Bayern Münchens andethold på cv'et.

Uheldigvis for Manchester United har han kontrakt med Ajax frem til sommeren 2023, hvorfor det vil koste en sum penge og et tovtrækkeri at få ham løst fra kontrakten.