Klokkeklar straf til AC: Vi venter på ham!

- Jeg tror ikke, at Christensens fravær i de seneste kampe er en straf. Det er ikke Tuchels stil at lade generel klubpolitik forstyrre hans hold.

Sådan sagde sportsjournalisten Adam Newson, der dækker Chelsea tæt for Football.London for få dage siden til Ekstra Bladet, efter den danske landsholdsstjerne igen var røget på bænken.

Newson tog fejl.

Det var en straf. Og det er det stadig.

Det bekræfter cheftræner Thomas Tuchel forud for onsdagens Premier League-kamp mod Watford.

Andreas Christensen får lov at se fodbold fra reservebænken, fordi han ikke har skrevet under på en kontraktforlængelse! Bum.

- Vi er nødt til at håbe på, at dette kan være med til at påvirke kontraktsituationen en lille smule, sagde Tuchel på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Han er ikke færdig her endnu

Andreas Christensen har kontraktudløb til sommer, og der har længe været skrevet, sagt, gisnet og gættet på, om den 25-årige forsvarsspiller ville forlænge - eller vente og se, om bedre tilbud skulle dukke op.

Andreas Christensen og Mason Mount efter Champions League-kampen mod Malmö FF 20. oktober. Siden er det ikke blevet til ret meget fodbold for danskeren. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

- Vi har ventet længe på en bekræftelse. Det var min forståelse for flere uger siden, at Andreas ønskede det samme som klubben og jeg, sagde Tuchel.

- Han fortæller os, at han elsker Chelsea, at han ønsker at blive - og blive en stor del af klubben, som han allerede er en stor del af. Jeg tror, at han passer perfekt ind. Han er ikke færdig her endnu. Hans karriere her er ikke slut, lød meldingen fra tyskeren.

Det er da altid noget. Der er altså mulighed for at komme ind i varmen igen.

Men der må være et par spørgsmål, der trænger sig på i Andreas Christensens hoved.

For hvis han skal straffes for ikke at have forlænget sin kontrakt, hvorfor skal Antonio Rüdiger så ikke? Den 28-årige tysker har også kontraktudløb til sommer og afviste helt tilbage i sommer Chelseas tilbud om forlængelse.

Og hvad med Thiago Silva? Den 37-årige brasilianer har også kontraktudløb til sommer, og han er heller ikke blevet enig med sin arbejdsgiver om yderligere samarbejde endnu. Eller hvad med klublegenden César Azpilicueta? Han har også kun et halvt år tilbage af sin kontrakt...

- Jeg er stadig glad

Seneste aktion i blåt for danske Christensen var 6. november mod Burnley.

Siden bankede Chelsea Juventus 4-0 i Champions League - og Leicester 3-0 i Premier League med Antonio Rüdiger, Thiago Silva og Ben Chilwell i bageste geled. Til 1-1-kampen senest mod Manchester United var Chilwell udskiftet med 22-årige Trevoh Chalobah.

Stadig med Andreas Christensen limet fast til bænken.

Skulle parterne fortsat ikke være nået til enighed, når december bliver til januar, kan danskeren begynde at forhandle med andre klubber, da der resterer mindre end seks måneder af hans kontrakt med Chelsea.

I begyndelsen af november afviste hovedpersonen, at den manglende underskrift skyldtes, at han ikke føler sig værdsat eller godt behandlet i Chelsea.

- Det kan jeg overhovedet ikke genkende. Jeg føler mig værdsat. Jeg er stadig glad. Jeg nyder fodbolden, sagde han i forbindelse med landsholdssamlingen.

Chelsea topper Premier League med 30 point efter 13 kampe. Det er ét point mere end Manchester City på andenpladsen.

Watford ligger tre point over nedrykningsstregen.