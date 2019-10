Klopp advarer Liverpool: - Så ville jeg forlade klubben

De forsvarende Champions League-mestre skrev sig en vigtig note bag øret efter onsdagens møde mod RB Salzburg.

Havde Liverpool gjort, hvad deres modstandere gjorde efter kampen, var de måske blevet en klassetræner fattigere. Det skriver Mirror.

Jürgen Klopp forholdt sig nemlig til offentliggørelsen af en video, hvor Salzburg-træner, Jesse Marsch, opmuntrede sit østrigske hold på ihærdig vis.

- Hvis Liverpool lagde sådan en video ud med mig, ville jeg forlade klubben, sagde den sympatiske træner.

I videoen er det med voldsomme fagter og vendinger, at RB Salzburgs træner, Jesse Marsch, engagerer sit hold i pausen af onsdagens Champions League kamp mod Liverpool.

Videoen viser blandt andet amerikanske Marsch slynge om sig med amerikansk/tyske vendinger som "zu viel Respekt" (for meget respekt red.), mens hans gestikulerer brug af albuerne.

Artiklen fortsætter under billedet.

Virgil Van Dijk var i fokus under Salzburg-trænerens opsang i pausen mod Liverpool. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Noget af det, den amerikanske træner også appellerede til, var at give Virgil Van Dijk tørt på.

- Vær mere nådesløs over for Van Dijk. Vi viser for meget respekt, sagde Marsch blandt andet.

At Salzburgs spillere viste denne respekt for tirsdagens modstandere, er der ikke meget at sige til.

Liverpool, der selvfølgelig er forsvarende mestre, har startet sæsonen på fremragende vis.

I Premier League har De Røde gjort rent bord med syv sejre i syv kampe. Dog led traditionsklubben et skuffende nederlag ude mod Napoli i første runde af Champions League.

Havde englænderne ikke formået at vinde over østrigerne, ville det have været en særdeles sløj start på turneringen.

Salzburg er næsten lige så imponerende i den bedste række i Østrig, hvor holdet i ni kampe har vundet otte og spillet en uafgjort.

Se også: Vanvittigt målshow i Liverpool

46-årige Jesse Marsch er den første amerikanske træner i Champions Leagues historie. Hans opsang fik virkelig gang i Salzburg, der vendte en pausestilling på 1-3 til 3-3 på bare et kvarter i anden halvleg.

Det lykkedes dog Liverpool at hive sejren hjem ved Mohammed Salahs afgørende 4-3-scoring.

Herunder kan du se videoen af Jesse Marschs opsang til sine Salzburg-spillere.

Jesse Marsch's half-time teamtalk for RB Salzburg vs Liverpool is incredible



Contains English, German and a LOT of swearing pic.twitter.com/lt0kN5MgtG — Goal (@goal) October 4, 2019

Avis: Fik blåt øje af Eriksen

Se også: Vanvid! Supertalent koster 2,7 milliarder