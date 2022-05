Klopp ærgrer sig: Han er et bæst

Hvis han lige har bidt tænderne sammen og udtrykt et ’Verdamt’, er der ikke noget at sige til det.

For Jürgen Klopp var gårsdagens nyhed om Erling Haalands aftale med Manchester City ikke just de bedste nyheder. For nu får Liverpools mesterskabs-rivaler sandsynligvis den angriber på toppen, der kan brage 25-30 mål ind.

En type de har savnet siden Sergio Agüeros skifte til FC Barcelona sidste år.

Tirsdag aften efter sejren over Aston Villa lagde Klopp, der som Haaland har en gloværdig fortid i Dortmund, da heller ikke skjul på, at det er bedre nyheder for City end for Liverpool.

- En god spiller. City var ikke og vil aldrig blive et hold, der vinder på grund af én spiller.

- De har en særlig måde at spille på, og jeg tror, Erling med ét vil indse, at han kommer til at score mange mål ved bageste stolpe, hvor han bare skal sætte sin fod på. Han vil elske det. Han er et bæst, sagde Klopp med al den respekt, der overhovedet kan proppes ind i det ellers lidet flatterende udtryk.

Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

'Desværre en rigtig god signing'

Samtidig fik Klopp sagt, uden helt at sige det, at Haaland i City vil komme til at spille for et hold, der modsat Dortmund har bolden hele tiden. Så markant færre omstillinger og langt flere situationer, hvor han står inde i feltet. Sandsynligvis.

- Han har været skadet i et par omgange i Dortmund, men når han er klar, er han et rigtigt bæst. Desværre er han en virkelig god signing.

Erling Haaland brød igennem for Red Bull Salzburg i efteråret 2019 med 16 mål i 14 ligakampe, mens han i samme sæson scorede otte mål i seks Champions League-kampe. Den dengang 19-årige spiller rendte durk ind i tilbud fra en stribe storklubber på kontinentet og valgte Borussia Dortmund, som han skiftede til kort før nytår 2019-2020.

Her tonsede han videre og scorede 13 Bundesliga-mål inden sommerpausen. Sæsonen efter fortsatte han med ti CL-mål i otte kampe og 27 ligamål i 28 kampe. I denne sæson har han været ude med skader men har alligevel scoret 21 mål i 23 ligakampe – og derudover syg i fem kampe i pokalturneringen og Champions League.