Klopp: - Alt gik galt

Liverpool tabte her til aften særdeles overraskende 3-0 til Watford på Vicarage Road, og Jürgen Klopps tropper led dermed deres første nederlag i Premier League efter 28 kampe.

Den 52-årige tysker erkendte da også efter kampen, at der var adskillige ting galt med Liverpool-mandskabets præstation.

- Vi kunne ikke skabe nok klare chancer mod et meget komplekst hold. Vi følte aldrig rigtig kampen. Vi prøvede og prøvede og prøvede, men indlæggenekom fra de forkerte steder. Ved indlæggene havde vi ikke god nok positionering i feltet. Så det var første halvleg, siger Klopp til Sky Sports.

Liverpool havde en skidt aften i Watford. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg synes virkelig, at vi kom meget bedre ud til anden halvleg, fordi vi kunne justere nogle ting, men så scorede de det første mål, og derfra gik nærmest alt galt. Jeg bliver nødt til at se målene igen - ved det første taber vi en afgørende duel, men det er rutine for dem. Til sidst, blev jeg nødt til bare at sige, at det var velfortjent.

Jürgen Klopp har flere gange slået fast, at alle hold i Premier League kunne slå Liverpool, og det blev han så bekræftet i i aften.

- Det er nok den allerstørste overraskelse, at et hold som Watford eller West Ham, som vi mødte i sidste kamp, ikke har flere point. Begge hold gav os kamp til stregen. Men det havde jeg ikke brug for beviser på, for at tro på - det vidste jeg allerede.

