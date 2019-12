Klopp bekymret

To mål af Mohamed Salah sikrede Liverpool de tre forventede point i dagens Premier League-sejr over bundholdet Watford, men der var malurt i bægeret for Jürgen Klopps tropper.

Efter cirka en times spil måtte Georginio Wijnaldum nemlig lade sig udskifte med, hvad der lignede en muskelskade.

Trods VAR-show: Liverpool brager videre

Det kommer lige op til det uhyre tætte juleprogram, og træner Jürgen Klopp udtrykte efterfølgende bekymring til klubbens hjemmeside, hvor han heller ikke tør sige, om Wijnaldum kan tage med til klub-VM i Qatar i næste uge.

- Det var musklen. Mere ved jeg ikke. Om han kan komme med til Qatar, er min mindste bekymring. Mit problem er mere, hvilken skade det er, og det ved jeg ikke endnu.

- Det er noget med musklen, og du vil aldrig have en muskelskade, siger Klopp, som dog ikke vil brokke sig over Liverpools udfordringer med skader.

- I perioder som denne bliver det med det samme mere problematisk, men det er ikke kun os. Alle hold har de samme problemer. Vi er nødt til at håndtere situationer som disse, lyder det fra tyskeren.

Liverpool går ind i en højst usædvanlig uge. På tirsdag skal de spille kvartfinale i EFL Cup'en mod Aston Villa, men her bliver det klubbens U23-hold, som stiller op. Førsteholdet og manager Jürgen Klopp er nemlig i Qatar, hvor der på onsdag er semifinale i VM for klubhold.

Her forventes Liverpool som forsvarende Champions League-vinder at gå videre til finalen, som spilles på søndag i næste uge.

Det betyder samtidig, at Liverpool ikke skal spille Premier League-kamp igen før topopgøret mod Leicester 26. december.

