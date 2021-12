Klopp efter nederlag: Med det spil indhenter vi ikke City

Liverpool kan glemme alt om at indhente Manchester City i toppen af Premier League, hvis holdet præsterer som i tirsdagens nederlag til Leicester.

Det siger Liverpools manager, Jürgen Klopp.

- Det var ikke vores plan at give City chancen for at rykke fra. Hvis vi spiller, som i aften, kan vi ikke gøre os forhåbning om at indhente City, siger han efter nederlaget på 0-1.

Liverpool havde masser af målchancer, inklusive et straffespark, som Kasper Schmeichel afværgede, og afsluttede generelt dårligt.

Angriberen Sadio Mane havde blandt andet en gylden mulighed, da han blev spillet helt fri af Diogo Jota, men Mane sendte bolden over mål.

Han er nu oppe på ikke at have scoret i sine seneste ni kampe for Liverpool.

- Det krævede en del ikke at score. Vi havde ret mange muligheder. Der var ikke mange ting i vores spil i aften, jeg syntes om, så vi er nødt til at forbedre os, siger Klopp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Liverpool formåede ikke at passere Kasper Schmeicel i Leicesters mål, da Liverpool tirsdag aften fik sit kun andet nederlag i denne sæson i Premier League. Her forsøger Sadio Mane sig uden held. Foto: Rebecca Naden/Reuters

Manchester City har vundet deres seneste ni kampe i Premier League og har med 47 point et forspring på seks point til Liverpool og Chelsea, der deler andenpladsen med 41 point.

Leicester fik med sejren oprejsning, efter at holdet tabte sin forrige kamp med 3-6 mod netop Manchester City.

- Spillerne leverede en heroisk indsats. Du kan ikke holde Liverpool fra at score, hvis alle ikke kæmper for det, siger Leicesters manager, Brendan Rodgers, til Sky Sports.

Målmand Kasper Schmeichel spillede en stor kamp med redningen af Mohamed Salahs straffespark som højdepunktet. Sky Sports giver danskeren karakteren ni for præstationen og kårer danskeren som kampens spiller.

Salah havde scoret på samtlige af sine 15 foregående straffespark i Premier League, og det er ifølge Sky Sports kun anden gang, at han ikke forvandler et straffespark til en scoring i ligaen.

Leicesters næste opgør er hjemme mod Norwich på lørdag, mens Liverpool dagen efter møder titelrivalen Chelsea i London.