Klopp forsvarer udskældt stjerne: Kritikken er hyklerisk

Meget har været skrevet om Mesut Özil, siden han tidligere på året poserede på et billede med den tyrkiske præsident Erdogan. Efter en mislykket VM-slutrunde for Tyskland endte den heftige kritik med at blive for meget for Özil, der valgte at stoppe på landsholdet. I samme forbindelse kritiserede han det tyske fodboldforbund, som han beskyldte for racisme.

Også blandt andre i fodboldverdenen har meningerne været mange, og hvor nogle har været ude at kritisere både billedet og det efterfølgende stop på landsholdet, har andre taget Mesut Özil i forsvar.

Til sidstnævnte kategori hører Liverpools tyske træner Jürgen Klopp, der ikke mener, at kritikken af Özil er berettiget. Det samme gælder kritikken er Ilkay Gündogan, der også har optrådt på et billede med Præsident Erdogan. Det skriver GOAL.

- Det er et klassisk eksempel på misinformation, og selvfølgelig komplet nonsens. I politik bliver små ting blæst op, og store ting skubbet væk. Jeg tvivler ikke på de her gutter, i det mindste ikke på deres loyalitet til vores hjemland. Forskellen er, er der har et ekstra element i deres ophav. Hvad er problemet? Det er smukt.

Kritikken haglede ned over Özil, da han lod sig fotografere med Erdogan. Foto: AP.

Ifølge Jürgen Klopp blev de to spillere lokket til at posere på billeder, de ikke kendte konsekvensen af. Og når det aldrig var hverken Özil eller Gundogans mening at skabe debat, finder Klopp diskussionen decideret hyklerisk.

- Nu bliver de to gutter lokket af politisk kloge mennesker til at få taget et foto, og de har relativt få muligheder til at sige 100% hvad de vil. Derfor finder jeg diskussionen hyklerisk. Der skete dårlige ting, fordi de ikke blev informeret nok. Selv medierne skulle ikke gøre en stor ting ud af noget som det her hver dag. Fald ned og se menneskene bagved, lyder opfordringen fra den karismatiske tysker.

