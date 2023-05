Klopp fortryder: - Burde ikke være sket

Liverpool-manager Jürgen Klopp regner med at modtage en straf og ærgrer sig over, at han med sine verbale angreb på dommer Paul Tierney stjal opmærksomheden efter Liverpools 4-3-sejr over Tottenham i søndags.

- Hele episoden burde slet ikke være sket. Det var bare følelser, raseri. Derfor jublede jeg, som jeg gjorde.

- Vi vandt en fodboldkamp 4-3 på en spektakulær måde, og de eneste overskrifter handler om mig, og det ærgrer jeg mig over. Det er unødvendigt, og det er ikke sådan, det burde være, siger Klopp ifølge AFP.

Han var tydeligt ophidset mod slutningen af den højdramatiske kamp, hvor hans hold satte en 3-0-føring over styr, men alligevel endte med at vinde.

Da Diogo Jota scorede sejrsmålet langt inde i overtiden, stormede Klopp hen mod fjerdedommeren, inden han tilsyneladende blev ramt af en forstrækning og måtte halte tilbage til sin trænerzone.

- Jeg sagde ikke noget slemt. Jeg kunne ikke komme tæt på fjerdedommeren, og det ville jeg heller ikke. Og så forstrakte jeg en muskel, siger Klopp.

Han forklarer, at raseriet skyldtes, at Tierney overså en ulovlighed mod Mohamed Salah, og at han umiddelbart efter tilkendte Tottenham et frispark, der førte til udligningen til 3-3.

Efter kampen fortsatte Klopp sin kritik af dommeren, som han anklagede for at have dømt imod Liverpool ved flere tidligere lejligheder. Det synspunkt fastholder den 56-årige tysker.

- Jeg forsøgte at dæmpe mig efter kampen, men det lykkedes ikke. Så gik jeg til tv-interviews, og der sagde jeg det, jeg sagde.

- Jeg ved, at han (Tierney, red.) ikke gør det med vilje, men vi har en historie med ham, det kan jeg ikke nægte, siger Klopp, der ikke regner med, at hans opførsel går upåtalt hen.

- Jeg skal nok forvente en straf, for dommerne mener, at jeg har sået tvivl om deres integritet. Men i situationen beskrev jeg bare mine følelser, lyder det fra Liverpool-manageren.

Liverpool er nummer fem i Premier League og møder onsdag aften Fulham på hjemmebane.

