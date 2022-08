Klopp: Joachim opnåede, hvad han ville

Det var en forkert reaktion fra Darwin Nunez, da han mandag aften nikkede danske Joachim Andersen en skalle i Premier League-kampen mod Crystal Palace.

Det siger Liverpools manager, Jürgen Klopp, efter kampen.

- En lille provokation her og der - og helt sikkert den forkerte reaktion. Det var et klart rødt kort, det kan jeg ikke benægte, siger Klopp til Liverpools hjemmeside.

Det var kort inde i anden halvleg, hvor der stod 1-0 til Crystal Palace, at Liverpools nyindkøbte angriber kom i karambolage med Joachim Andersen.

'Ikke særlig fedt for os'

Andersen skubbede først Nunez i ryggen, hvorefter uruguayaneren vendte sig om og nikkede ham en skalle, så danskeren en smule teatralsk røg bagover og i jorden.

- Jeg vil sige, at Andersen opnåede, hvad han ville, siger Klopp.

Darwin fik et direkte rødt kort, mens Andersen fik et gult kort for episoden.

- Han vil lære af det, siger Klopp om den 23-årige Nunez.

- Desværre har han nu et par kampe, hvor han vil have tid til det, tilføjer Klopp med henvisning til, at Nunez vil misse de næste tre kampe som følge af optrinet.

- Det er ikke særlig fedt for os i vores nuværende situation, men sådan er det.

Første gang under Klopp

Liverpool har blot to point efter de første to kampe i den nye Premier League-sæson. Samtidig har holdet en lang række spillere, der sidder ude med skader.

Det er første gang, siden Jürgen Klopp kom til Liverpool i 2015, at en Liverpool-spiller er blevet vist ud som følge af voldelig adfærd.

- Der må altid være en første gang, men det gør det ikke bedre, siger han.

Med ti mand lykkedes det alligevel Liverpool at udligne i midten af anden halvleg. Fra kanten af feltet hamrede Luiz Diaz bolden ind til 1-1, der også blev slutresultatet.

Liverpool møder i næste runde af Premier League Manchester United på udebane.