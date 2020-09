Klopp måber: - Wow

- Wow.

Sådan lød det ifølge BBC måbende fra Liverpool-manager Jürgen Klopp, da han forlod græstæppet efter sit holds premieremøde med oprykkeren Leeds på Anfield lørdag aften.

Og det var da også et ganske passende ordvalg efter den medrivende affære, som Liverpool vandt 4-3 på Mohamed Salahs sejrsmål tre minutter før tid.

Begge hold sprudlede offensivt, og Leeds fik leveret et charmerende indtryk i sin første Premier League-kamp i 16 år.

Klopp nød det hele.

- Det var fodbold, når det er bedst. Det var en forrygende kamp. Der var selvfølgelig plads til forbedring i vores forsvarsspil, men det er ikke så underligt, når det er første kamp. Modstanderen fremprovokerede også vores fejl.

- Vi kan spille bedre, og det kommer vi også til, men jeg elskede mange momenter i kampen, siger Jürgen Klopp i et interview på TV3+.

Samme sted lyste skuffelsen ud af Leeds-manager Marcelo Bielsa.

- Det var vores fortjeneste, at Liverpool ikke spillede så godt, som holdet plejer. Vi stoppede deres individuelle fortræffeligheder. Men selv skabte vi ikke nok i anden halvleg, siger Bielsa.

Liverpool kom foran 1-0, 2-1 og 3-2, men alle gange slog Leeds tilbage med udligninger.

Der var dog ikke tid til at reagere fjerde gang, da Mohamed Salah fuldendte sit hattrick med sit andet mål på straffespark til 4-3 kort før tid.

Dermed fik Liverpools ligatopscorer i de seneste tre sæsoner en perfekt start på den nye sæson.

- Det var en god start for os. Leeds var en sej modstander, der pressede os højt og gjorde kampen intens. At komme her og score tre mål er stort, lyder det anerkendende fra Salah i et interview på TV3+.