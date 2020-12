Klopp om uafgjort mod West Brom: Det føles som et nederlag

Søndagens uafgjort mod West Bromwich Albion føles som et nederlag. Det siger Liverpool-manager Jürgen Klopp efter kampen, der endte 1-1 på Anfield trods tung Liverpool-dominans.

Samtidig siger Klopp, at hans spillere er vrede over at have misset muligheden for at toppe Premier League med fem point ned til andenpladsen.

Liverpool var godt på vej til at nuppe alle tre point på hjemmebane, efter at Sadio Mané bragte holdet foran efter blot 12 minutter, men det satte Semi Ajayis sene hovedstødsmål en stopper for.

Jürgen Klopp siger, at han forventer en mere disciplineret præstation fra Liverpool, der er tre point foran Everton i tabellen, i onsdagens kamp mod Newcastle United, der er holdets sidste kamp i år.

- Det føles som et nederlag, men vi har et point mere end før, så det er helt fint, siger Klopp til journalister.

- Drengene er mere vrede end noget andet, fordi de ved, at det ikke var perfekt. Men det er det. Nu skal vi spille den næste kamp om tre dage.

- Vi er nødt til også at være disciplinerede på en anden måde. Vi er nødt til at gøre begge dele og være offensive, aktive og kreative samt at forsvare. I sidste ende spillede vi uafgjort i en Premier League-kamp. Det kan ske, siger Klopp.

Liverpool fører Premier League med 32 point efter 15 spillerunder. Everton ligger på andenpladsen med 29 point.