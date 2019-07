Klopp raser: Vil se handling nu

Jürgen Klopp peger på, at fodboldåret er 13 måneder, og spillerne kan ikke holde til aldrig at have ferie, så der må ske noget

Sidste sommer spillede Liverpools Sadio Mané VM med Senegal og kort efter startede Premier League op igen og kørte til maj, hvor Champions League-finalen ventede i juni, og så har han netop været til African Cup of Nations.

Nu har Liverpool-manager Jürgen Klopp fået nok og brokker sig højlydt.

- Sadio Manés sæson er på 13 måneder, siger Klopp ifølge Sport1.

- Spørg ham, hvor meget ferie, han har haft? Han har spillet stort set alle kampe for Senegal, han spillede alle kampe for os, og ved alle internationale pauser er han af sted, siger Klopp.

- Presset er over det hele. Vi bliver nødt at få lidt ro på, siger Klopp.

Klopp må undvære Mané på træningslejren i USA. Foto: Kamil Krzaczynski/Ritzau Scanpix

Sidste sæson tabte Liverpool blot en enkelt kamp ud af 38 og måtte alligevel se Manchester City løbe med guldet.

- Vi er nødt til at vinde stort set alle kampe, så hvor er pladsen til udvikling?

- Vi er nødt til at gå sammen og sørge for, at drengene har nok luft til at komme sig. Som det var i de gode gamle dage, siger Klopp.

Sadio Mané har lige nu trods alt fået et par ugers ferie, men så kan Liverpool heller ikke benytte ham i Community Shield-kampen mod Manchester City 4. august, ligesom han kun får fire-fem dages opstart, før Premier League er i gang, og der venter Super Cup mod Chelsea.

