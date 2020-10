Klopp skamroser United-stjerne

Roserne daler ikke uventet ned over Marcus Rashfords hoved fra nær og fjern efter hans utrættelige kamp for at skaffe mad til nationens skolebørn.

Men det hører trods alt til sjældenheder, at en Liverpool-leder skamroser en United-stjerne. Eller omvendt. Dertil er den indbyrdes rivalisering normalt for intens.

Ikke uventet er det tyske Jürgen Klopp, der bryder isen. Og det gør han af samme grund med et glimt i øjet.

- Jeg håber, hans mor er stolt af ham. Jeg kender ham ikke, men selv jeg er stolt af ham. Og han spiller for United, hvilket gør det virkelig tricky, siger Liverpools manager ifølge Daily Mirror.

Klopp har altid været glad for at tale om værdier, så han hylder selvsagt alle velgørende initiativer, uanset hvor de opstår.

- Det, Marcus har startet, er helt utroligt. Og trods al den rivalisering mellem klubberne, så er vi i disse tider forenede som fodboldspiller og mennesker.

Rashford har stædigt nedkæmpet regeringens og et parlamentarisk flertals beslutning om at stoppe med at finansiere måltider til sårbare børn, og han fik såmænd også premierminister Boris Johnson i røret.

Jürgen Klopp er også en beundrer af Marcus Rashfords talent indenfor stregerne. Foto: Reuters/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Samme leder får i øvrigt et ordentligt fur af Klopp.

- Det er så fint, hvad Marcus har gjort som en leder i denne forbindelse på et tidspunkt, hvor en masse mennesker fra landets rigtige ledelse ikke viste tegn på at kunne lede ordentligt.

- At han som dreng er vokset op under vanskelige kår – og selvsagt samtidig var velsignet med et sensationelt talent – og at han aldrig glemmer, hvor han kom fra, er en absolut vidunderlig ting.

- Det er på en måde en skam, at han er nødt til at gøre det, men det er vidunderligt på samme tid. Nu er han en rollemodel for den sag, og det er virkelig stort. Jeg tror heller ikke, det vil distrahere ham i fodboldsammenhæng, mener Jürgen Klopp.

Tusindvis af Liverpool-fans støtter i øvrigt også Rashfords kampagne, og det finder klubbens manager meget hjertevarmende.

- Jeg har i årevis hørt om rivaliseringen mellem Liverpool og United, og det her viser, at fodbolden virkelig kan noget godt.

- Det viser også, at emnet er virkelig alvorligt, og så støtter alle op uanset rivalisering og tænker på det større ting i livet.

- Jeg er virkelig glad for, at Liverpool kan vise solidaritet i den slags øjeblikke.

