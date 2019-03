Klopp snød sig ind på natklub: Udgav sig for at være norsk stjerne

Det skulle være mærkeligt, om der findes et sted i restaurantionsbranchen, hvor Liverpool-manager Jürgen Klopp ikke kan komme ind.

Den verdensberømte tysker har både navnet og økonomien til at klemme sig ned i et sæde hos selv de bedste Michelin-berømmede restauranter.

Men der var engang. Dengang hvor Klopp fortsat var en meget ung spiller, som de færreste udenfor hjemmet havde hørt om. Dengang hvor han kæmpede for at komme ind i det fine selskab hos Eintracht Frankfurt i 1990 - og hvor han måtte snyde sig til at tage i byen på de rigtige steder.

Det fortæller hans gode ven og tidligere holdkammerat Jørn Andersen i en ny bog, der har fået titlen ’Den nordkoreanske chef’.

Norskfødte Andersen, der siden har taget tysk statsborgerskab, var én af de helt store i tysk fodbold i de år og nappede blandt andet topscorertitlen i Bundesligaen i netop 1990. Som den første udlænding nogensinde i øvrigt.

Det udnyttede unge Klopp, har han siden fortalt til Jørn Andersen.

Jørn Andersen på sidelinjen som nordkoreansk landstræner mod Japan i 2017. Foto: Toru Hanai/Ritzau Scanpix

- Det er ret sjovt nu, hvor Jürgen Klopp er blevet så populær. Det skete vist i 1990, da vi begge var i Frankfurt, og han ville ind på det sted, hvor vi Eintracht-spillere oftest kom. Der var lang kø, og eftersom han var høj og lys som jeg, gik han hen til dørmanden og sagde, at han hed Jørn Andersen. Dørmanden kendte ikke fodboldspillere så godt dengang, så han blev lukket ind, fortæller Andersen til Dagbladet.

Skal nok tage kasket på

Det skal siges, at der i den grad er gang i kategorien ’mindre forseelser’, men Klopp kom alligevel siden krybende og undskyldte.

- Ja, han har fortalt mig om det senere og beklaget, at han brugte mit navn for at komme ind.

Og så følger spørgsmålet, der kan synes oplagt:

- Kommer du til at bruge hans navn for at komme ind et sted?

- Ja, det kan da godt være, vi ser jo stadig nogenlunde ens ud. Men jeg skal nok tage en kasket på, for det gør han sig mest i, siger Jørn Andersen.

Jørn Andersen fortæller i interviewet, at de to gik hen og blev fine venner, og at venskabet siden udviklede sig, da de gik over i trænerbranchen.

Efter Klopps skifte til Liverpool har kontakten dog været mindre, om end Klopp som så mange andre har vist interesse for bogen, hvor Andersen fortæller om de to år, han var landstræner for Nordkorea.

I dag er den 56-årige tysker cheftræner for Incheon United i Sydkorea.



