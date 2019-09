Klopps agent overrasker: Det kan få ham til at gå

Jürgen Klopps agent afslører overraskende i et interview, at det dårlige vejr i England kan afholde tyskeren fra at forlænge med Liverpool

Godt vejr betyder meget for trivslen for Jürgen Klopp.

Liverpool-managerens agent, Mark Kosicke, har i hvert fald i et interview med det tyske fodboldsite Spox forklaret, at det triste og grå klima i England påvirker Jürgen Klopp og hans hustru Ulla. Og at det kan få en betydning for kontraktforhandlingerne med Champions League-vinderne.

- Jürgens kontrakt gælder frem til 2022, og det er en offentlig hemmelighed, at klubben gerne vil forlænge den.

- Vi har stadig noget tid at løbe på. Vi må vente og se, hvordan tingene udvikler sig, og om klimaforandringerne bringer bedre vejr til England, eller om det kun kommer til Tyskland.

- Det skal man ikke undervurdere. Jeg husker i november eller december, da Liverpool første gang spurgte om en kontraktforlængelse, sagde jeg: 'Lad os vente'.

- Ulla og Jürgen står op om morgenen, hvor der er mørkt. Og når de ses igen om aftenen, er det også mørkt, eller også er det gråt og vådt, siger Mark Kosicke.

Han peger også på, at det enorme program, der er i Premier League omkring jul og nytår, ikke ligefrem gør noget godt for Klopps åndelige habitus.

- Under vinterpausen i Tyskland tager klubberne, hvis vejret er rigtig dårligt, på ferie i to uger, og så kommer de tilbage og flyver direkte på træningslejr i solen i flere dage.

- I den periode skal trænerne i England nogle gange forberede op til 13 kampe. De er allerede udmattede, og det er ikke let, siger Mark Kosicke.

Jürgen Klopp har nu eller ikke haft synlige problemer med at få succes i Liverpool. Han kom til klubben i 2015 og har i den periode blandt andet ført den til to Champions League-finaler, hvor de altså sidste sæson vandt over Tottenham, og en andenplads i Premier League, ligeledes sidste sæson.

