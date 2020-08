Klopps mystiske trick

Flere spillere har bemærket Jürgen Klopps mystiske opførsel under opvarmningen

Jürgen Klopp blev den manager, der hev sværdet op af stenen og sikrede Liverpool det første mesterskab i 30 år.

Gode indkøb og god mandskabspleje er blandt hemmelighederne, men faktisk har tyskeren et hemmeligt trick mere i ærmet.

Det sker inden kampen under opvarmningen.

- Han går op til midterlinjen, står på det samme sted og stirrer bare ind på modstanderens halvdel. Det psyker dig helt ud den første gang, fordi du tænker 'hvad er det, han har gang i', siger Brighton-angriber Glenn Murray ifølge Talksport.

- Han ser ikke engang på sit hold, men han ser på os. Han flakker ikke i blikket og fortsætter bare med at se på hele tiden.

Klopp har været en stor succes i Liverpool og 22. juli blev guldet endelig hængt om halsen. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

'Liverpool er også på dette niveau om fem år'

Og angriberen er ikke den eneste, der har lagt mærke til det psykologiske trick. Også den tidligere engelske landsholdsangriber Darren Bent, der stoppede karrieren i 2018, har spottet det.

- Det er sjovt, at Glenn nævner det, for da jeg var i Derby mødte vi Liverpool i en pokalkamp. Vi varmede op, og der skete nøjagtig det samme. Han stod på midterstregen og så på, at vi varmede op.

- Nigel Pearson, der var manager dengang, måtte gå hen til ham og spørge 'hvad er det, der foregår her - er alt i orden?', og han svarede 'ja-ja-ja' og gik væk, siger Bent.

Liverpool i øjeblikket på træningslejr i Østrig, hvor de forbereder sig til den kommende sæson, der indledes 12. september hjemme mod oprykkerne fra Leeds.

