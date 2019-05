Klopps store udsalg: Helt hold kan smutte

Hele 11 spillere kan være fortid hos Liverpool meget snart. Klubben håber således at kunne hente et provenu på 100 millioner pund, godt 850 millioner kroner, på at sælge op til ni spillere i sommerens transfervindue.

Udsalget skal hjælpe med at finansiere Jürgen Klopps ønskeseddel, skriver Daily Mail.

Hertha Berlin vil gerne gøre lejen af midtbanespilleren Marko Grujic til en permanent aftale, og avisen mener at vide, at Liverpool vil have 170 millioner kroner for ham. Grujic har scoret fem gange i Bundesligaen for tyskerne.

Man vil have samme beløb for Harry Wilson, hvis Derby, som er tæt på at rykke op i Premier League, vil gøre leje til køb. Wilson har scoret 16 mål i Championship.

Back’en Nathaniel Clyne har fået prisskilt på 128 millioner sat på sig efter sin lejeperiode hos Bournemouth, mens reservemålmand Simon Mignolet koster 120 af slagsen.

Bournemouth skal op med 128 millioner, hvis de vil købe lejesvenden Nathaniel Clyne. Foto: REUTERS/Hannah McKay/Ritzau Scanpix

I følge Daily Mail er der også bud efter unge kræfter som Rafa Camacho, Ryan Kent, Taiwo Awoniyi, Sheyi Ojo og Ovie Ejaria.

Til gengæld kan Liverpool ikke få noget for Daniel Sturridge og Alberto Moreno, som kan forlade klubben som transferfri.

Senest er den 23-årige angriber fra Leverkusen, Julian Brandt, og Ajax-stjernen Matthijs de Ligt rygtet den anden vej.

Alex Oxlade-Chamberlain forventes at få mere spilletid for Liverpool i den kommende sæson. Foto: REUTERS/Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Jürgen Klopp har dog for nylig mere end antydet, at det bliver et stille transfervindue i Liverpool, hvor også længe fraværende spillere som Joe Gomes og Alex-Oxlade Chamberlain forventes at få mere spilletid.

