Klub-ikon: - Spark ham ned!

Når man kunne sparke Cristiano Ronaldo ned, må man også kunne sparke Paul Pogba.

Det mener den tidligere Manchester United-stjerne Ryan Giggs, skriver engelske The Sun.

Sparkede Ronaldo

Udtalelsen kommer oven på Paul Pogbas ønske om at skifte klub denne sommer. Her blev Giggs spurgt ind til, hvordan man havde reageret på sådan noget, dengang han var i truppen.

- Spark ham ned til træning. Den slags sker ikke mere. Det er vi begyndt at miste, siger Ryan Giggs.

Waliseren mener ikke, at det er løsningen mod alle spillere, men at det var med til at gøre Cristiano Ronaldo bedre. Den slags mentalitet er med til at holde kæphøje spillere i skak, synes han.

- Paul Scholes ville sparke ham ned, hvis han tog for mange træk til træning, siger Giggs også.

Den portugisiske fodboldstjerne lærte at være mere ydmyg på den hårde måde. Foto: Itsuo Inouye/AP

Pogba-salg vil gøre ondt

Selvom ikonet vil have Pogba til at udvise større ydmyghed, mener han at et salg ville være et stort tab.

Ifølge ham ville det efterlade et stort hul, hvis Pogba skulle blive solgt til eksempelvis Real Madrid.

Netop Real Madrid har sammen med Juventus forsøgt at hente den store franskmand til, men uden held. Ingen af klubberne har været i stand til at matche de 1,1 milliarder kroner, som De Røde Djævle forlanger for Pogba. Det skriver spanske Marca.

Real tilbød angiveligt englænderne 226 millioner samt James Rodriguez i bytte for verdensmesteren. Også Gareth Bale har været nævnt i forbindelse med en handel involverende Pogba.

Juventus har også haft kløerne ude efter franskmanden. Deres bud skulle inkludere spillere som Blaise Matuidi, Mario Mandzukic og Paulo Dybala. Ingen af klubberne har dog haft held med at lokke englænderne med deres respektive tilbud.

Pogba måtte udgå i en venskabskamp mod AC Milan, hvilket satte gang i rygterne på ny. Cheftræner Ole Gunnar Solskjaer manede dog rygterne til jorden og forsikrede, at franskmanden ikke skulle nogen steder.

