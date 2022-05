Klubben bekræfter: Færdig i Chelsea

Det kommer på ingen måde som en overraskelse.

Andreas Christensen stopper i Chelsea FC efter sæsonen. Han har kontraktudløb, og han har også længe været meldt til FC Barcelona.

Chelseas cheftræner, Thomas Tuchel, bekræfter over for Sky Sports, at danskeren ikke forlænger kontrakten.

- Det ser ud til, at vi mister nøglespillere. Vi mister selvfølgelig Toni (Antonio Rüdiger, red.), vi mister Andreas, så det er hårdt, og vi har allerede et hul at lukke, siger cheftræneren på et spørgsmål om, hvorvidt Chelsea kan 'fange' Liverpool i sommerens transfervindue.

Lørdag tabte Chelsea FA Cup-finalen til netop Liverpool efter straffesparkskonkurrence. Også Liga Cup-finalen i februar blev tabt til Jürgen Klopps mandskab efter straffesparkskonkurrence.

Andreas Christensen har endnu ikke selv meldt noget ud om sin fremtid.

Den danske landsholdsspiller har været på kontrakt hos Chelsea siden 2012. Undervejs var han udlejet i to sæsoner til Borussia Mönchengladbach i Tyskland.

Inden FA Cup-finalen mod Liverpool meldte 'AC' afbud. Holdkammeraterne var - ifølge The Guardian - chokerede over, at han havde forladt holdets hotel før finalen. Læs mere her.

