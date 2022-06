Klubben bekræfter: Haaland skifter til Manchester City

For over en måned siden skrev Manchester City, at de var blevet enige med Dortmund om at købe Erling Haaland. Blot de personlige forhold mellem nordmanden og City manglede.

Nu er de også kommet på plads, og angriberen er dermed officielt ny Manchester City-spiller.

Haaland begynder i den engelske klub 1. juli og har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2027.

- Det er en stolt dag for mig og min familie.

- Jeg har altid se City og har elsket at gøre det i de seneste sæsoner. Man kan ikke undgå at beundre deres spillestil. De skaber en masse chancer, hvilket er perfekt for mig som spiller, siger han til klubbens hjemmeside.

- Der er så mange verdensklassespillere i denne trup, og Pep er en af de bedste managers gennem tiden, så jeg tror, at jeg er det rigtige sted til at opfylde mine ambitioner.

Det lå i kortene, at 21-årige Haaland skulle videre for Dortmund. Kvaliteterne er til en endnu større klub, og samtidig er der en indbygget frikøbsklausul i hans kontrakt, som City har valgt at udløse.

Der er divergerende meldinger om det præcise beløb, som dog skulle være 450-550 millioner kroner.

Med købet af Haaland får City det, som de netop manglede. En superstjerne på 9'er-positionen.

Den 21-årige nordmand scorede vanvittige 86 mål i 89 kampe for tyske Dortmund.

Haaland havde Mino Raiola som agent frem til agentens død. Flere stjerner holder fast i Raiolas firma, men superagentens dødsfald har rusket op i branchen, og konkurrenterne kigger sultent som gribbe efter de spillere, som nu har brug for ny repræsentation.