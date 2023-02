Klubben raser: - Vi væmmes

Ivan Toney sikrede lørdag eftermiddag Thomas Frank og Brentford et kontroversielt point på Emirates Stadium mod mesterskabsjagtende Arsenal.

Danske Christian Nørgaard var relativt klart offside, da han serverede bolden for Toney i forbindelse med målet, og det var åbenbart for meget for nogle.

I hvert fald væltede det ind med racistiske beskeder til Ivan Toney efter kampen, skriver Brentford på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Lige efter Brentfords kamp mod Arsenal modtog Ivan Toney adskillige fornærmende og racistiske direkte beskeder via sin Instagram-konto.

- Vi væmmes og er triste over, at Ivan udsættes for dette igen, lyder det.

På hjemmesiden uddyber man, at man ikke vil finde sig i beskederne.

- Vi vil ikke tolerere det og vil gøre alt, hvad vi kan for at forfølge personerne, som er involveret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Frank i selskab med Ivan Toney efter kampen. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Det er, som Brentford skriver, ikke første gang, topscoreren udsættes for noget lignende.

Det skete så sent som i oktober, og i den sag står en gerningsmand foran en tur i retten for sin brøde.

Med det ene point er Brentford fortsat nummer otte i Premier League med 34 point for 22 kampe. Ivan Toney er nummer tre på topscorerlisten og står noteret for 14 mål i sæsonen.