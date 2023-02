Klubben reagerer: Stjernen må vente

Det er endnu uvist, om Mason Greenwood får mulighed for at genoptage fodboldkarrieren i Manchester United.

Selv om anklagemyndighed torsdag har droppet at køre en sag mod 21-årige Greenwood for voldtægt og vold, så vil den engelske storklub gennemføre sin egen proces.

Det oplyser United torsdag aften på klubbens hjemmeside. Klubben ønsker heller ikke at udtale sig, før processen er bragt til ende.

I januar sidste år blev Greenwood fængslet, men siden løsladt mod kaution. Han blev på grund af sagen suspenderet af Manchester United og har været det lige siden.

Angriberen var tiltalt for forsøg på voldtægt, kontrollerende og tvingende adfærd og overgreb med personskade til følge. Alle tre forhold drejede sig om den samme forurettede.

Torsdag valgte anklagemyndigheden at droppen tiltalen. Avisen The Guardian beretter, at anklageren ikke længere vurderer, at der er realistisk udsigt til en domfældelse.

Det skyldtes blandt andet, at nøglevidner har trukket sig fra efterforskningen, og at der er dukket nyt materiale frem.

Greenwood er noteret for at have spillet 83 Premier League-kampe for Manchester United og en enkelt kamp for det engelske landshold.