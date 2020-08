Klublegende siger stop

Fredrik Ljungberg er fortid i Arsenal.

Den 43-årige svensker har selv valgt at sige stop i London-klubben, hvor han var assistent for spanske Mikel Arteta. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Ljungberg har de seneste sæsoner været tilknyttet 'The Gunners', og stod i sidste sæson i en lille måneds tid med hovedansvaret, da spanske Unai Emery i november blev fyret.

Frederik Ljungberg blev midlertidigt forfremmet, men da Arteta blev hentet i Manchester City, blev han igen assistent.

- Jeg har valgt at forlade min rolle som assistent i Arsenal for at udvikle min trænererfaring.

- Jeg har været involveret i denne klub on and off siden 1998, og jeg er taknemmelig for alle de muligheder, som den har givet mig både som spiller og træner, siger Ljungberg, der udover tjansen som assistent for førsteholdet har været ungdomstræner i Arsenal.

Inden Mikel Arteta (t.v.) overtog træneransvaret i Arsenal, var Frederik Ljungberg midlertidig manager i en lille måneds tid. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Hvad Ljungberg skal lave, melder historien intet om, men han forfølger nye muligheder, og det kan meget vel tænkes, at han håber at finde et job som cheftræner et sted.

Som spiller nåede Fredrik Ljungberg at spille 326 kampe for Arsenal og var en del af det hold, der i sæsonen 2003/04 vandt Premier League uden at tabe en kamp.

Han har også trænererfaring fra tyske Wolfsburg, hvor han var assistent, inden han skiftede til Arsenal.

Ifølge Arsenals tekniske direktør Edu har Ljungberg haft forskellige tilbud i løbet af de sidste 12 måneder.

- Nu har han chancen for at overveje andre muligheder, og det giver mening for hans karriere på dette tidspunkt, siger brasilianske Edu, der var holdkammerat med Ljungberg i Arsenal.

Frederik Ljungbergs sidste kamp som assistent for Mikel Arteta var FA Cup-finalen, som Arsenal vandt 2-1 over Chelsea.

