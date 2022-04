Knækker Tottenham i sidste minut

En scoring i sidste minut sikrede Brighton sejren ude over Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg

Kampen om top fire står stadig piv-åben.

Det står klart efter Tottenham lørdag på hjemmebane skuffede stort mod Brighton & Hove Albion.

Belgiske Leandro Trossard stod for kampens eneste mål, da han med stort overskud prikkede bolden forbi Hugo Lloris i Tottenham-buret. I 89. minut...!

Både Manchester United og Arsenal kan derfor hente ind på Tottenham i den ultra nervepirrende kamp om den sidste Champions League-givende plads i tabellen.

Der var ikke meget at berette om i en tam første halvleg, hvor samtale-emnet var Tottenhams svenske Dejan Kulusevski, der på mirakuløs vis ikke blev sendt tidligt i bad.

Læs også (+): Her er fremtidens Brøndby-stjerner

Tottenham-kanten slyngede en albue bagud, da Brightons spanske venstreback, Marc Cucurella, gik hårdt til ham. Dommer Craig Pawson så situationen, men gav kun svenskeren et gult kort.

Bed fra sig hele kampen

De to største Tottenham-stjerner Son Heung-min og Harry Kane, der normalt plejer at være så skarpe, havde svært ved at finde hinanden og kreerede tæt på nul farlige situationer i de første 45 minutter.

Brighton bed fra sig gennem hele kampen og havde flere pæne tilbud til blandt andet Enock Mwepu og Danny Welbeck.

Graham Potters tropper var set over hele kampen det bedste hold på banen, og fik helt fortjent scoret kampens eneste mål efter 89. minutter.

Leandro Trossard fandt pludselig sig selv dybt inde i Tottenham-feltet efter et flot angreb og kunne køligt score kampens eneste mål.

Med sejren går Brighton forbi Crystal Palace i tabellen og indtager tiendepladsen. Tottenham skal derimod kigge sig over skulderen, hvor både Arsenal, West Ham og Manchester United kan komme helt op og puste dem i nakken.