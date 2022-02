Kneben sejr til Liverpool

Liverpool er nu oppe på fire sejre i træk i Premier League.

Søndag eftermiddag levede Jürgen Klopps mandskab op til favoritværdigheden ved at vinde med 1-0 på udebane over bundproppen Burnley. Liverpools indsats var dog ikke specielt overbevisende.

Den brasilianske midtbaneslider Fabinho blev opgørets eneste målscorer, da han i slutningen af første halvleg fik dirigeret bolden over målstregen.

På det tidspunkt havde Liverpool haft flere gode afslutninger, men Burnley havde haft de største chancer. Alene i den første halve time havde hjemmeholdet tre gode muligheder, men angrebsduoen Jay Rodriguez og Wout Weghorst syndede foran en velspillende Alissons mål.

Massivt overtag

De forsømte muligheder gjorde ekstra ondt cirka fem minutter før pausen, da Fabinho dukkede op efter et hjørnespark og scorede til 1-0.

I anden halvleg var Liverpool mere i kontrol, men formåede ikke at forvalte en massiv boldbesiddelse til store chancer, så kampen kunne blive lukket.

Med sejren har Liverpool nu ni point op til topholdet Manchester City, som også har spillet en kamp mere. Burnley har syv point op til redning, men klubben står også noteret for to eller tre kampe færre end de nærmeste konkurrenter.

Samtidig som opgøret på Turf Moor blev der spillet to andre kampe i Premier League.

Mest overraskende var det, at Tottenham blev dukket på hjemmebane af Wolverhampton, som vandt 2-0.

Pierre-Emile Højbjerg så hele opgøret fra bænken, og herfra kunne han iagttage, hvordan holdkammeraterne aldrig formåede at svare tilbage på to tidlige mål.

Tre sejre i træk til Newcastle

Efter seks minutters spil flugtede Raúl Jiménez gæsterne på 1-0, og i det 18. minut blev det 2-0 ved Leander Dendoncker efter dårligt forsvarsspil.

De to hold bytter plads i tabellen, så Wolverhampton nu er nummer syv, mens Tottenham efter tre nederlag i træk er nummer seks.

Nyrige Newcastle står til gengæld noteret for tre sejre i træk, efter at holdet søndag vandt 1-0 hjemme over Aston Villa.

For anden kamp i træk scorede den engelske landsholdsback Kieran Trippier direkte på frispark for Newcastle, denne gang var han dog heldig med en afretning. Trippier kom til klubben fra Atlético Madrid i januars transfervindue. Newcastle ligger fire point over nedrykningsstregen.