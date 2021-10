Knust i målfest

Manchester United er uden sejr i sine seneste tre kampe i Premier League, efter at holdet lørdag tabte 2-4 på udebane mod Leicester.

Fire af de seks mål i opgøret faldt i kampens hektiske slutfase, men generelt havde Manchester United store defensive problemer kampen igennem.

Manchester United er nummer fem i Premier League med 14 point efter nederlaget, mens Leicester efter sin første sejr i fem ligakampe ligger nummer 13 med otte point.

Landsholdskeeper Kasper Schmeichel var som vanligt i buret for hjemmeholdet, der til gengæld havde Jannik Vestergaard på bænken, efter at han vendte tilbage fra landsholdspausen med en mindre skade.

Udeholdet havde naturligvis den formstærke superstjerne Cristiano Ronaldo med i offensiven, men det var portugiserens 20-årige holdkammerat Mason Greenwood, der strålede først.

Efter 19 minutter modtog han bolden på højrekanten, tog et par træk ind i banen og drønede lidt uden for feltet bolden op i det fjerneste hjørne uden for Schmeichels rækkevidde.

Leicester havde indledningsvist problemer med at spille sig frem til store chancer, men efter 26 minutter lykkedes det for første gang. Wingbacken Ricardo Pereira sendte dog bolden lige forbi stolpen fra en spids vinkel.

Schmeichel reddede kort efter et nærgående forsøg fra Ronaldo, og efter 31 minutter kom så modsvaret fra Leicester.

United-kaptajn Harry Maguire tøvede og tabte bolden i egen forsvarszone, og belgieren Youri Tielemans takkede for gaven ved at løfte bolden flot over David de Gea og op i hjørnet.

Efter fire ligakampe i træk uden sejr slog Leicester lørdag Manchester United med 4-2. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Uden at være prangende overtog Leicester mere og mere initiativet, som kampen skred frem, men det meste aktion gemte sig i opgørets slutfase, hvor der kom gang i løjerne for alvor.

Efter 78 minutter dækkede United-defensiven skidt op og fik ikke clearet, da chancen var der, og så kunne forsvarsspilleren Caglar Söyüncü fortjent sparke Leciester på 2-1.

United så i et kort øjeblik ud til at redde sig et point, da den svenske stopper Victor Lindelöf slog en fremragende lang bold frem til indskiftede Marcus Rashford, der omsatte sin friløber til 2-2.

Leicester svarede dog igen med det samme, da bolden blev givet op. United-spillerne tøvede over for kantspilleren Ayoze Perez, og så kunne han finde målræven Jamie Vardy, der flugtede Leicester på 3-2.

I overtiden lukkede indskifteren Patson Daka opgøret med sin scoring til 4-2 efter et hjørnespark.

Cristiano Ronaldo og Manchester United fik øretæver af Leicester. Foto: Ritzau Scanpix

På Etihad Stadium i Manchester kom hjemmeholdet Manchester City tidligt foran mod bundholdet Burnley.

Den engelske offensivprofil Phil Foden tvang Burnley-keeper Nick Pope til at give en returbold, som portugiseren Bernardo Silva var hurtig over og omsatte til 1-0 efter 12 minutter.

Som forventet styrede City spillet og skabte også en del chancer, men først efter 70 minutter kom 2-0-målet, da den belgiske playmaker Kevin De Bruyne i feltet tæskede en løs bold i kassen.

Således sluttede det også, og City er nu nummer to i tabellen - et point efter førerholdet Liverpool.