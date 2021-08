Kollegaens iskolde svar til Klopp

Sean Dyche er langt fra enig med Jürgen Klopp i hans udtalelser efter lørdagens Premier League-kamp mellem Liverpool og Burnley.

Efter opgøret, som Liverpool vandt med 2-0, var Jürgen Klopp utilfreds med dommerlinjen i kampen. Han mente, at der blev tilladt alt for meget fra dommerens side, og at det var blevet et generelt problem i Premier League.

- Hvis du kan lide den slags, så se wrestling i stedet. Vi vil altid være klar til en ordentlig kamp, og det var vi i dag (lørdag, red.).

- Du så de her tacklinger med Ashley Barnes, Chris Wood, Virgil van Dijk og Joel Matip. Jeg er ikke sikker på, at dommerlinjen går den rigtige vej med de her domme, sagde han ifølge Goal.com.

Sean Dyche var ikke tilfreds med alting i kampen mellem Liverpool og Burnley. Foto: Lindsey Parnaby/AFP/Ritzau Scanpix

Nu har Burnleys træner, Sean Dyche, reageret på Klopps udtalelse. Og han er bestemt ikke på tyskerens side. Tværtimod.

Den engelske træner er især utilfreds med, at Klopp så direkte sætter navne på de spillere fra Burnley, han mente var involveret i de grove tacklinger.

- Min skuffelse er, at han nævner spillere. Det er der absolut ingen grund til at gøre. Vi har professionelle fodboldspillere, der har arbejdet virkelig hårdt for at nå, hvor de er nået til, siger han ifølge Goal.com.

- Implikationerne af det, han sagde omkring tacklinger, er forkert. Jeg synes, det er upassende, og det er ikke noget, jeg vil gøre selv, siger han.

Liverpool har vundet deres første to kampe i Premier League, mens Burnley har tabt deres.