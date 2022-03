Komisk brøler på direkte tv

Når en spiller kommer til et nyt land, er det altid godt at kunne sproget eller i hvert fald at kende betydningen af de ord, man bruger.

I 1993 skiftede Jakob Kjeldbjerg til Chelsea, og året efter måtte han sande, at der var ét ord, han ikke vidste, hvad betød.

Det fortæller den nuværende ekspeditionsleder fra 'Robinson' i bold.dk's podcast 'Fart På'.

Han havde få måneder efter ankomsten til England og Chelsea været i biografen og set filmen 'Tombstone' med sin daværende kæreste. Undervejs spurgte han hende, hvad titlen på filmen betød og fik svaret 'milepæl', omend det betyder 'gravsten'.

Året efter ventede Manchester United og Peter Schmeichel i FA Cup-finalen. Kjeldbjerg var aftenen inden sammen med sin landsmand inviteret i studiet hos BBC på direkte tv for at tale om den store kamp.

Kjeldbjerg gengiver her mange år senere dialogen på engelsk med tv-værten.

- Kjeldbjerg, welcome to the show!

- Thank you very much!

- Jakob, this match against Peter Schmeichel and Manchester United. How important is it to you?

- Well, it is definitely gonna be a tombstone in my career.

Det endte på ingen måde, som den milepæl, han troede, det kunne blive. Kjeldbjerg og Chelsea fik tæsk. United og Schmeichel smadrede London-klubben 4-0.

Kjeldbjergs karriere sluttede, da han bare var 26 år som følge af en knæskade.

Han beskriver det selv i sin bog 'Survivor' som paradoksalt, da han havde udviklet en ekstrem angst for at fejle og kunne sidde på bænken for sin klub Chelsea og håbe ikke at komme på banen