Komisk: United-stjerne skriver under på falsk kontrakt

Torsdag blev det offentliggjort, at Anthony Martial har forlænget sin kontakt med Manchester United til 2024. Klubben viste dog ikke Martials rigtige kontrakt frem for offentligheden, viser et nærmere kig

Et billede af Ole Gunnar Solskjær, Anthony Martial og en underskrevet kontrakt på Twitter torsdag har fået folk meget opmærksomhed. Ikke på grund af Martials forlængelse i Manchester United. Det er mere kontrakten, at den er gal med.

Ved et nærmere kig, kan man på billedet se, at detaljerne i kontrakten slet ikke giver mening. Forklaringen bag den 'ugyldige' kontrakt er, at storklubber i fodboldens verden normalt gerne vil holde de private detaljer i en kontrakt for dem selv.

Det er tidligere set, at spillere har skrevet under på blanke A4-papirer.

Flere brugere på Twitter har bemærket den noget mangelfulde kontrakt.

I forbindelse med kontraktforlængelsen har Anthony Martial fortalt, at den norske træner har haft stor indflydelse på Martials nye kontrakt.

- Jeg vil gerne takke Ole og hans stab for deres tro på mig - og for at hjælpe mig med at løfte mit spil. Manchester United er en klub, hvor alt handler om at vinde, og jeg er sikker på, at det næste trofæ ikke er langt væk, sagde Martial i forbindelse for forlængelsen.

Hvad der står i den rigtige kontrakt er uvist.

