Konen afslører: Sådan lægger han op til sex

Der findes masser af måder at lægge op til sex på.

Men den tidligere engelske landsholdsspiller i fodbold Peter Crouch foretrækker den dovne af slagsen. Det fortæller hans kone, Abbey Clancy, i den seneste udgave af parrets podcast 'The Therapy Crouch'.

Abbey Clancy og Peter Crouch (parret til højre) har været gift siden 2011. Foto: AdamsMatrix/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Peter Crouch har, fortæller Clancy, en tendens til blot at sende hende tre emojis, når han synes, det er tid til en tur på lagnerne.

- Hvis børnene tager i skole, og han hører mig putte nøglen i døren, ingen er hjemme, så får jeg bare en bæver- og en aubergine-emoji i en besked, siger hun i podcasten.

Det engelske ord for bæver, "beaver", bruges som slang for det kvindelige kønsorgan. Aubergine-emojien optræder på de sociale medier ofte som et symbol for en penis.

Annonce:

- Jeg kommer ikke til at sige, hvad den tredje er, men det kan I måske forestille jer. Det er noget med noget væske, siger Abbey Clancy, mens hendes mand får grineflip ved siden af.

Peter Crouch repræsenterede klubber som Liverpool og Tottenham i sin to årtier lange karriere. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, bæveren er den bedste emoji af dem alle sammen. Den er fantastisk, griner Peter Crouch.

- Skal jeg så bare sige "ja, jeg er klar!"? Tror du, at du vil være heldig med de beskeder?, spørger Abbey Clancy.

- Jeg fortæller dig det bare. Jeg lægger bare kortene på bordet, lyder det ærligt fra hendes mand.

I sin imponerende karriere spillede Peter Crouch 42 landskampe for England og optrådte i Premier League hele 467 gange.

Du kan se den sjove samtale fra podcasten i videoen herunder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan skal det fejres "når" AGF vinder det danske mesterskab i fodbold? Det giver festkongen Jean von Baden, Michael 'Jøden' og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, deres bud på i 'Sladderligaen'