Konen raser mod Mourinho: Ville ikke være i nærheden af ham

José Mourinho er uomvtvisteligt en kontroversiel skikkelse i fodboldverden, og det er heller ingen hemmelighed, at den portugisiske manager ikke var lige populær blandt alle spillerne i sin tidligere klub Manchester United.

En af de spillere, der havde det svært under Mourinhos styre, var Anthony Martial.

Det fortæller hans kone, Melanie Da Cruz, ifølge Expressen til L'Equipe. Da Cruz selv er bestemt heller ikke den store fan af José Mourinho, afslører hun.

- De første to år i Manchester var meget svære for mig, eftersom José Mourinho ikke lod ham (Anthony Martial, red.) spille, siger Melanie Da Cruz og fortsætter.

- Når det er sådan, så lukker Anthony i som en musling og bliver stille. Jeg ved, han havde det svært, men han sagde ingenting. Jeg følte mig fanget, for jeg synes, det var uretfærdigt, men som kone kan du ikke bare sige, hvad du vil til træneren.

- Vi, der var tæt på Antony, fik at se, hvordan han blev brudt ned. Da var så slemt, at jeg stoppede med at gå til diverse arrangementer bare for at slippe for at være i nærheden af træneren.

Selv om den franske skønhed måtte bide sig i tungen for ikke at konfrontere Mourinho, så slår hun fast, at hun aldrig ville have gået til verbalt angreb på træneren, mens han var chef for Anthony Martial.

- Nej, det ville aldrig være sket. Anthony ville ikke have, jeg skulle gøre noget. Man må kende sin plads. Men når Anthony kom ind fra bænken og scorede et mål, skreg jeg af stolthed.

Mens Martial under Mourinho ofte optrådte som indskifter, har franskmanden fået mange starter denne sæson under Ole Gunnar Solskjær.

Anthony Martial har spillet 14 kampe denne sæson med syv mål til følge. En skade holdt franskmanden ude i fem kampe i træk i begyndelsen af sæsonen.

