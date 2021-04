Konfronteret med kæmpe-rygter: - Hvad fanden laver du?

Der er en masse rygter om Erling Braut Haalands fremtid, og i de seneste dage har spillerens lejr - agent Mino Raiola og far Alf Inge Håland - været på besøg hos forskellige klubber.

Fredag var duoen i England, og her forlød det, at klubben blandt andet mødtes med Manchester City, som er blevet sat kraftigt i forbindelse med det norske fænomen i de seneste uger. Manchester City siger nemlig farvel til Sergio Aguero til sommer, og de har ifølge nogle medier udset sig Haaland som argentinerens afløser.

Manager Josep Guardiola er blevet spurgt ind til rygterne, men dem afviser han pure at kommentere.

- Du må forstå, at jeg ikke vil tale om spillere i andre klubber. Det ville ikke være høfligt over for Borussia Dortmund og for Haaland. Det er absolut ikke min sag.

- Jeg har to måneder med de spillere, som vi har her, og de fortjener lige så stor respekt fra deres manager, og at han ikke taler om en anden spiller, når vi har to vigtige måneder, hvor vi skal fortsætte det, vi har gjort indtil videre.

- Så hvis jeg var en spiller, og manageren talte om andre spillere, ville jeg sige: 'Hvad fanden laver du?' Vi er her for at gøre, hvad vi skal gøre lige nu. Jeg kommenterer aldrig. Ikke en gang i fem år har jeg talt om en spiller fra en anden klub. Aldrig, aldrig, lyder det fra Josep Guardiola ifølge Goal.

Foruden Manchester City har Erling Braut Haalands lejr angiveligt mødtes med Chelsea, Manchester United og Liverpool i London. Torsdag var de i Spanien for at mødes med FC Barcelona og Real Madrid.

