Konfronteret på pressemøde: Nægter at svare

Stemningen var ikke ligefrem i top, da manager Eddie Howe på et pressemøde nægtede at kommentere på integriteten af ​​Newcastles saudiarabiske ejere

- Hvis du stiller et spørgsmål omkring den her fodboldklub, så vil jeg svare, men jeg vil ikke blive trukket ind i det der.

Sådan lød svaret, da Newcastle-manager Eddie Howe på fredagens pressemøde blev bedt om at kommentere situationen i Chelsea, efter klubben nu er i gang med at afvikle sit russiske ejerskab. Men det stoppede ikke der.

Journalisten ville nemlig gerne vide, om den engelske træner var bekymret for, at øjnene snart vil blive rettet mod hans klub.

Newcastle kom tilbage i oktober på saudiarabiske hænder, og netop Saudi Arabien er - ligesom Rusland - lige nu i krig med sin nabo, forklarede journalisten.

Landet har således gennem flere år været i konflikt med Yemen og har blandt andet udført adskillige luftangreb. Det seneste fandt sted så sent som i januar, hvor mindst 60 civile i Yemen mistede livet.

- Jeg har ikke tænkt mig at forudsige, hvad folk vil gøre, jeg vil kun reagere på klare fakta, som jeg har foran mig. Så jeg tror ikke, at det er relevant for mig at kommentere på den slags ting.

Journalisten mindede herefter Eddie Howe om, at han er klubbens ansigt udadtil - og vel at mærke for en klub, der er ejet af den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund.

En fond, der kontrolleres af den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman og dermed styret i landet.

Han spurgte derfor igen, om manageren troede, at Newcastle ville blive 'kigget på' som de næste.

- Jeg er fodboldmanager, og jeg træner gruppen for at prøve at få resultater. Det er alt, jeg vil kommentere.

Newcastle har ikke tabt en Premier League-kamp siden 19. december og gjorde senest det onde ved Brentford efter en sejr på 2-0.

Lørdag eftermiddag skal den stenrige klub så igen i aktion, når de får besøg af Brighton.