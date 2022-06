Kontramelding om Eriksen

Hvor spiller Christian Eriksen i den kommende sæson?

Det er et af de store spørgsmål denne sommer i fodbold-Europa.

Tottenham, Manchester United og Brentford er de tre klubber, som har været mest i rampelyset.

Mandag skriver det lokale medie Football London, at 'Tottenham ikke har fulgt op på deres interesse for en transferfri Christian Eriksen'.

Desuden skriver den engelske avis Evening Standard, at der 'endnu ikke har været nogen formelle forhandlinger'.

I senest uge berettede The Athletic ellers om, at Tottenham var fortrøstningsfulde, i forhold til at Christian Eriksen ville skrive under på en kontrakt med London-klubben. De skrev dog også, at den danske stjerne havde fået et kontrakttilbud fra Manchester United.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Eriksens agent, Martin Schoots. Han har ingen kommentarer.

Efter hjemmesejren over Østrig gjorde Eriksen ikke de danske fans meget klogere på sin fremtid.

- Nu skal jeg hygge mig med min familie, lade batterierne op og så må beslutningen komme, når den kommer, fortalte stjernen og tilføjede, at han tager telefonen med sig, hvis agenten ringer med et tilbud, der skal reageres på.

Christian Eriksens kontrakt med Brentford udløber officielt med udgangen af juni.

