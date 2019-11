Kort proces: Skodder tidligere anfører

Granit Xhaka bar indtil for nylig anførerbindet for Arsenal, men nu kan schweizeren snart være fortid i den engelske storklub.

Den 27-årige midtbanespiller er faldet i unåde, efter at han for to uger klappede hånligt af klubbens fans og pillede Arsenal-trøjen af i forbindelse med en udskiftning mod Crystal Palace.

Arsenal-manager Unai Emery pillede straks anførerbindet af Xhaka og har heller ikke sendt schweizeren på banen efter episoden.

- Vi har brug for en spiller som Granit Xhaka, men jeg ved ikke, om han kommer til at spille igen.

- Jeg ved ikke, om han i sit hoved er parat til at hjælpe os og fortsat forsvare Arsenal-trøjen, siger Unai Emery ifølge BBC på et pressemøde før lørdagens opgør ude mod Leicester i Premier League.

Spanieren forklarer, at klubben i øjeblikket taler med Granit Xhaka, der tidligst kan blive solgt til januar i vinterens transfervindue.

- Vi skal spille mange kampe i november og december.

- Klubben taler med ham, og vi skal beslutte, hvordan han har det, og hvordan jeg kan forestille mig at bruge ham, siger Emery.

Få dage efter kampen mod Crystal Palace undskyldte schweizeren sin opførsel over for Arsenals fan og gav på Instagram sit syn på sagen.

- Scenerne ved min udskiftning har rørt mig dybt. Jeg elsker klubben og vil altid give mig 100 procent.

- Følelsen af ikke at blive forstået af fans og gentagne alvorlige angreb i kampe og på sociale medier over de seneste måneder har såret mig dybt.

- Folk har sagt ting som: 'Vi brækker dine ben', 'dræber din kone' og 'ønsker, at din datter får kræft'. Det fik mig til at nå kogepunktet, da jeg mærkede afvisningen på stadionet, skrev han til fansene.

Granit Xhaka skiftede til Arsenal i 2016 og har kontraktudløb i sommeren 2023.

Lørdagens kamp mellem Arsenal, der indtager femtepladsen i Premier League, og ligaens nummer tre fra Leicester begynder klokken 18.30.

