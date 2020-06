Kostede skade og nederlag: - Undskyld

Brighton-profilen Neal Maupay stjal lørdagens overskrifter, da han var involveret i et grimt uheld, der sendte Arsenals målmand, Bernd Leno, ud af spillet.

Efterfølgende blev Brighton-angriberen lagt for had, men nu siger han undskyld til den uheldige Arsenal-målmand. Det gør han på sin Twitter, hvor han samtidig sender varme tanker til den tyske keeper.

As I already said, I'm sorry about what happened to Bernd Leno, I never meant to hurt him. I wish him a speedy recovery — Neal Maupay (@nealmaupay18) June 20, 2020

'Som jeg allerede har sagt, er jeg virkelig ked af, hvad der skete med Bernd Leno. Jeg ville aldrig gøre ham noget ondt. Jeg ønsker, at han kommer sig hurtigt,' skriver Neal Maupay på sin Twitter-profil.

Reaktionerne var ellers voldsomme, da Bernd Leno pludselig gik i græsset og vred sig i smerte efter en karambolage med Neal Maupay, der ikke gav sig i duellen med den tyske Arsenal-keeper.

Situationen hvor det gik galt for Bernd Leno. Foto: Gareth Fuller/Ritzau Scanpix

Blandt andet fik det Bernd Lenos holdkammerat Matteo Guendouzi til at reagere ved hurtigt at skubbe Neal Murpay væk. Det fik Brighton-angriberen til at lange ud efter Arsenal-spillerne efter kampen, hvor han udtalte følgende til BT Sport.

- Nogle af Arsenal-spillerne har virkelig brug for at lære at være ydmyge. De talte meget, og de fik, hvad de fortjente.

Alligevel virker det dog til, at Neal Maupay er ked af, hvad der skete med Bernd Leno. I hvert fald har han hun offentligt sendt en undskyldning til den 28-årige tysker.

Brighton endte med at vinde kampen mod Arsenal med 2-1 efter at have været nede med 0-1 ved pausen. Det afgørende mål i de døende minutter blev sat ind af netop Neal Maupay.

Man kan derfor tale om, at han på en måde gik fra at være en skurk til at blive helten for Brighton.

