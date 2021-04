Koster 17 milliarder kr. - klar til at byde

Daniel Ek mener det, når han siger, at han gerne giver et bud på Premier League-klubben Arsenal. Den svenske mange milliadær forbereder er bud på 'The Gunners'

Mange trak på smilebåndet, da Spotify-grundlægger Daniel Ek fredag aften på Twitter tilbød at købe Arsenal.

Hans tweet kom i kølvandet på den store protestaktion, som flere tusinde Arsenal-fans lavede mod klubejer Stan Kroenke foran Emirates Stadium forud for hjemmekampen mod Everton.

- Jeg har holdt med Arsenal, så længe jeg kan huske. Hvis KFE (Kroenke Sports & Entertainment, red.) vil sælge Arsenal, vil jeg med glæde give et tilbud, skrev Daniel EK.

Den 38-årige svensker er tilsyneladende parat til at sætte handling bag sine ord.

I hvert fald skriver normalt velunderrettede The Telegraph, at Ek forbereder et formelt bud på 'The Gunners'.

Klubben er ejet af amerikanske Stan Kroenke, og tilhængerne ønsker den amerikanske ejer hen, hvor peberet gror.

Mange Arsenal-fans demonstrerede fredag mod den amerikanske ejer Stan Kroenke. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Arsenal var blandt de 12 klubber, som for en uge siden lancerede den famøse Super League-plan.

Kroenke kunne hurtigt se, hvilken vej vinden blæste og trak Arsenal ud, men hans ja til den kontroversielle udbryderplan var sidste søm i kisten for mange Arsenal-fans.

De vil have ham ud.

Ifølge The Telegraph er Kroenke-familien ikke afvisende over for at sælge Arsenal - hvis prisen er rigtig.

Den amerikanske ejer vil ifølge mediet lytte til personer, der tilbyder 17 mia. kroner for London-klubben. Så nu kender Daniel Ek prisen.

Ifølge Forbes er svenskeren, der sammen Martin Lorentzon grundlagde musiktjenesten Spotify tilbage i 2006, god for cirka 29 mia. kr.