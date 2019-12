Kræver livslang straf: - Han er fanget på kamera

Lørdagens lokalopgør i Manchester mellem City og United blev skæmmet af en tilskuer, som i anden halvleg angiveligt rettede abelyde mod Uniteds brasilianske midtbanespiller Fred.

Står det til Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, bør den pågældende person have forbud mod nogensinde igen at blive lukket ind til en fodboldkamp.

Manchester City var hurtig til at fordømme hændelsen, som cirkulerer på en video på sociale medier. City oplyser, at klubben samarbejder med politiet om at identificere tilhængeren.

Nogle personer, som kastede genstande ned mod Fred, da han skulle tage et hjørnespark, forsøger klubben også at få sat navne på.

I en erklæring skriver Manchester City, at "klubben har en nultolerancepolitik vedrørende alle former for diskrimination. Enhver, som bliver fundet skyldig i racistiske ytringer, vil blive udelukket fra klubben for livstid".

Ole Gunnar Solskjærk kræver livslang karantæne til den tilskuer, der angiveligt har råbt abelyde efter United-stjernen Fred. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Ole Gunnar Solskjær mener, at det vil være forkert at straffe Manchester City for tilskuerens racistiske adfærd. Ofte er det klubberne, der tildeles de hårdeste sanktioner i den slags tilfælde.

- Det er ikke klubbens skyld. Det er hans skyld. Han er blevet fanget på kamera, og han skulle aldrig igen få lov til at komme ind på et fodboldstadion. Det er uacceptabelt, siger nordmanden om tilskuerens opførsel.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, bakker op om klubbens holdning og siger:

- Det er et slag, som skal udkæmpes hver dag. Desværre er det sket mange steder og forhåbentlig sker det ikke igen, siger han.

I oktober blev EM-kvalifikationskampen mellem Bulgarien og England stoppet to gange som følge af racistiske tilråb mod engelske spillere. Og for cirka et år siden var Raheem Sterling fra Manchester City udsat for noget tilsvarende under en udebanekamp mod Chelsea.

- Vi fortsætter med at tale om det hver uge, og det stopper ikke, medmindre det får konsekvenser, siger Solskjær.

