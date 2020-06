Kræver monster-beløb for Højbjerg

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg er en eftertragtet herre på transfermarkedet.

Senest er den danske stjerne endnu engang blevet sat i heftig forbindelse med et skifte til den engelske storklub Tottenham.

Christian Eriksens tidligere arbejdsgiver skal dog have den store pengepung op af lommen, hvis de vil hente Højbjerg til klubben. Det skriver London Evening Standard.

Avisen mener nemlig at vide, at den danske midtbanespiller har et prisskilt på 35 millioner britiske pund. Det svarer til lidt over 293 millioner danske kroner.

I øjeblikket er Pierre-Emile Højbjerg en af de største profiler i Southampton. Klubbens manager, Ralph Hasenhüttl, har tidligere hyldet danskeren og fortalt åbent om, at Højbjerg var klar til at tage det næste skridt i karrieren, hvis det rigtige tilbud skulle komme.

- Vi ved også godt, hvilken slags klub vi er. Når en spiller gør det godt og får et tilbud fra en stor klub, og det er et bud, som vi kan acceptere - og at det er et realistisk tilbud, og ikke et dumt et - så kan vi blive enige om alt, har Southampton-manageren tidligere fortalt i et interview med journalisten Simon Peach.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den dyreste i historien

Hvis den danske Southampton-anfører skulle blive solgt til salgsprisen, vil han blive Danmarks dyreste spiller i historien.

Lige nu er Joachim Andersen indehaver af den prestigefyldte titel som Danmarks dyreste spiller.

Den titel påtog han sig tilbage i sommeren 2019, da forsvarsspilleren blev solgt fra Sampdoria til Olympique Lyon til en pris på ca. 225 millioner kroner.

Pierre-Emile Højbjergs kontrakt Southampton udløber næste sommer. Danskeren kom til klubben på den engelske sydkyst tilbage i 2016, hvor han skiftede fra mægtige Bayern München. Inden da var han en tur forbi Schalke 04 og FC Augsburg på lejeaftaler.

I England er det foreløbigt blevet til104 kampe i Premier League med fire scoringer og fem assists til følge.

Gammeldags og doven: EM-helt var dødsdømt fra dag ét

Derfor var rødt kort i orden

- Så må vi lade ham smutte

Se også: Corona-kaos i United: Måtte genne stjernerne væk

Se også: Manchester United-legende død