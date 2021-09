Krig mod Guardiola: Pas din træning

Generalsekretæren for Manchester Citys officielle fanklub, Kevin Parker, mener, at Pep Guardiola bør koncentrere sig om at gøre det, han er bedst til - navnlig at træne fodboldhold.

Det siger fanformanden torsdag til Sky Sports.

Udmeldingen kommer, efter at den spanske manager onsdag bad flere City-fans om at møde op på stadion i kølvandet på holdets sejr over RB Leipzig i Champions League.

Godt 38.000 var på lægterne til at overvære hjemmeholdets 6-3-sejr over det tyske mandskab, hvilket er markant under de 55.000, der er plads til på Etihad Stadium.

- Jeg vil gerne, at der kommer flere mennesker til den næste kamp lørdag, sagde Guardiola til BT Sport efter kampen med henvisning til Citys kommende kamp mod Southampton i Premier League.

Men den udmelding er faldet Kevin Parker for brystet, da han gerne ser, at den spanske træner viser mere hensyn til de udfordringer, som klubbens fans står over for.

- Det overraskede mig. Han forstår ikke de udfordringer, nogle folk kan have med at nå frem til en kamp på Etihad onsdag aften klokken 20.

- Nogle har børn, nogle har måske ikke råd, og der er stadig nogle problemer med corona. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han skal kommentere det.

- Han er uden tvivl den bedste træner i verden, men sagt på den venligste måde, så synes jeg måske, at han bør holde sig til det, siger fanformanden.

Manchester City oplever ofte lavere tilskuertal til holdets Champions League-kampe, hvilket fans fra rivaliserende klubber i den grad ikke er blege for at påpege.

Derfor frygter Kevin Parker også, at Guardiolas kommentarer kan give modstanderholds fans endnu mere skyts at skyde med.

- Folk kalder i forvejen Etihad for 'Emptyhad' (et ordspil om at stadion er tomt, red.). Det er en måde for udefans at have det sjovt på, men der er ikke belæg for at sige det. Vores tilskuertal er normalt fremragende.

Skal du have hjælp til en vanskelig runde i Superliga-manager? Læs med her