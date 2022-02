Krig truer: Nu reagerer ukrainske stjerner

Mens verden holder vejret og venter på Vladimir Putins næste træk i det østlige Ukraine, så viser de største ukrainske sportsstjerner deres støtte på den måde, de nu engang kan.

Det gælder blandt andet den største fodboldstjerne Oleksandr Zinchenko, der til dagligt spiller for Manchester City i Premier League.

I et langt opslag på Instagram skriver Oleksandr Zinchenko bl.a., at hans hjemland tilhører ukrainerne, og at nationen ikke vil bukke under for det russiske pres.

- På billedet er mit land. Landet, hvor jeg er født og opvokset. Landet, hvis farver jeg forsvarer i de internationale sportsarenaer. Et land, som vi forsøger at glorificere og udvikle.

- Et land, hvis grænser skal forblive ukrænkelige. Mit land tilhører ukrainere, og ingen vil nogensinde kunne tilrane sig det. Vi giver ikke op! Ære til Ukraine, skriver Oleksandr Zinchenko.

Her tiljubles Zinchenko efter scoringen mod Sverige ved EM-slutrunden. Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

Den ukrainske landsholdsspiller, med 48 landskampe under vesten, har tidligere haft den russisk/ukrainske konflikt helt tæt på kroppen.

I sin ungdomskarriere var Oleksandr Zinchenko anfører for Shakhtar Donetsks ungdomshold, men hans mor valgte at flygte til Rusland på grund af konflikten.

Her spillede han på betonbaner i en lille klub ved navn Meteor, da ingen store, russiske klubber var interesseret i ham, inden han i 2015 kom til Ufa - en 18 timers køretur fra Moskva.

18 måneder senere blev han Pep Guardiolas første indkøb i Manchester City, hvor han har spillet siden.

Den tidligere storspiller og landstræner Andrei Shevchenko er også gået til tasterne for at støtte sine landsmænd- og kvinder. Foto: Robert Michael/Ritzau Scanpix

Også Ukraines største spillere i nyere tid, Andrei Shevchenko, har meldt sin støtte til hjemlandet på Instagram.

- Vi har været igennem mange svære tider de seneste 30 år, men det har formet os som nation. En nation af hårdtarbejdende og frihedselskende borgere. Vi må samle os. I fællesskabet vil vi sejre. Ære til Ukraine, skriver Andrei Shevchenko.

Det er fortsat usikkert, hvordan konflikten vil påvirke Champions League-finalen, der efter planen skal spilles i Sankt Petersborg.